Реклама
Прямой эфир
Мир
Боевики «Кракена» расстреляли 100 бежавших с поля боя солдат ВСУ
Интернет
Приложения авиакомпании Utair приостановят работу с 19 августа
Мир
В ФРГ заявили об отсутствии планов по скорому запуску «Северного потока – 2»
Мир
ВС РФ перехватили 12 украинских снарядов РСЗО HIMARS под Херсоном
Мир
Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Происшествия
Площадь природных пожаров в России достигла почти 5 млн га
Мир
Семь человек погибли в результате сильной бури в Австрии и Италии
Мир
Союзные силы освободили 270 населенных пунктов в ДНР
Армия
Вице-адмирал Соколов назначен врио командующего Черноморским флотом
Мир
Глава МИД Литвы предложил отозвать выданные россиянам шенгенские визы
Мир
Патрушев заявил о развязывании Западом гибридной войны против России
Мир
Серые кенгуру устроили нашествие на город в Австралии

Россияне вышли в лидеры на «Кубке моря» в рамках «АрМИ-2022»

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Азербайджане на конкурсе «Кубок моря» «Армейских международных игр-2022» команда российских военных успешно вышла в лидеры соревнований. «Известия» 19 августа публикуют кадры одного из этапов «АрМИ-2022».

Экипаж корабля РФ поразил цель из автоматической артиллерийской установки. Моряки прошли дистанцию максимально быстро и уничтожили щит-мишени.

Ракетными темпами: какие новинки покажут на форуме «Армия-2022»
На выставке можно будет увидеть беспилотные бронемашины, новейшие боеприпасы и трофеи спецоперации на Украине

Одновременно с этим в Алжире в рамках конкурса «Десантный взвод» прошли самые необычные соревнования по биатлону. Маршрут проходил в пустыне при сильнейшей жаре, а стрелять участникам было необходимо из автоматов и ручных противотанковых гранатометов из различных положений, проходя дистанцию в 10 км. Для военных на всем маршруте были установлены специальные пункты, на которых можно было передохнуть в тени и попить воды.

В это же время в Венесуэле на первом этапе конкурса «Снайперский рубеж» свое мастерство и точность демонстрировали российские стрелки. По итогам стрельбы команда из России заняла лидирующую позицию. Чтобы усложнить задачи военнослужащим, поражать цели им было необходимо из неудобных позиций: «с веревки», «со столба» и «с крыши». По каждой мишени можно произвести только один выстрел. Помимо команды из России за право получить титул лучшего снайпера планеты сражаются представители Абхазии, Белоруссии, Боливии, Узбекистана и Мьянмы.

Армейские международные игры — это комплексные международные соревнования между подразделениями вооруженных сил разных государств. Состязания проводятся с 2015 года и включают в себя такие соревнования, как «Танковый биатлон», «Кубок моря», «Мастер-оружейник» и другие. В 2021 году было проведено 34 различных конкурса, из которых Россия участвовала в 16, к участию было приглашено 95 стран.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022