Россияне вышли в лидеры на «Кубке моря» в рамках «АрМИ-2022»

В Азербайджане на конкурсе «Кубок моря» «Армейских международных игр-2022» команда российских военных успешно вышла в лидеры соревнований. «Известия» 19 августа публикуют кадры одного из этапов «АрМИ-2022».

Экипаж корабля РФ поразил цель из автоматической артиллерийской установки. Моряки прошли дистанцию максимально быстро и уничтожили щит-мишени.

Одновременно с этим в Алжире в рамках конкурса «Десантный взвод» прошли самые необычные соревнования по биатлону. Маршрут проходил в пустыне при сильнейшей жаре, а стрелять участникам было необходимо из автоматов и ручных противотанковых гранатометов из различных положений, проходя дистанцию в 10 км. Для военных на всем маршруте были установлены специальные пункты, на которых можно было передохнуть в тени и попить воды.

В это же время в Венесуэле на первом этапе конкурса «Снайперский рубеж» свое мастерство и точность демонстрировали российские стрелки. По итогам стрельбы команда из России заняла лидирующую позицию. Чтобы усложнить задачи военнослужащим, поражать цели им было необходимо из неудобных позиций: «с веревки», «со столба» и «с крыши». По каждой мишени можно произвести только один выстрел. Помимо команды из России за право получить титул лучшего снайпера планеты сражаются представители Абхазии, Белоруссии, Боливии, Узбекистана и Мьянмы.

Армейские международные игры — это комплексные международные соревнования между подразделениями вооруженных сил разных государств. Состязания проводятся с 2015 года и включают в себя такие соревнования, как «Танковый биатлон», «Кубок моря», «Мастер-оружейник» и другие. В 2021 году было проведено 34 различных конкурса, из которых Россия участвовала в 16, к участию было приглашено 95 стран.