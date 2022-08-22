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Вице-премьер отметил вклад «Сбера» в подготовку IT-кадров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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От качественной подготовки в России IT-кадров зависит не только эффективность цифровизации ведущих отраслей экономики, но и технологический суверенитет страны, заявил зампред правительства Дмитрий Чернышенко. Он принял участие в мероприятии, которое было посвящено созданию «Сбером» школы программирования.

Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба «Сбера», назвал «Школу 21» уникальным проектом, который вносит большой вклад в развитие кадрового потенциала страны. «Такая практика должна не только развиваться во всех регионах России, но и подхватываться крупными компаниями», — отметил вице-премьер, подчеркнув, что подобные проекты «дают возможность получить востребованную и важную профессию и формируют качественно новый уровень образования в России».

Как заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, «Школа 21» — первый подобный проект в стране, который стал широко востребован. За время его реализации «Сбер» добился «колоссального прогресса, полностью перейдя на собственные образовательные решения», констатировал Греф. По его словам, благодаря проекту «рождается огромное количество инноваций, вокруг него можно создавать технопарки и акселераторы», потому что в «Школе 21» учатся «ребята с горящими глазами, которые не побоялись пойти за своей мечтой».

Первая «Школа 21» открылась в 2018 году. На данный момент в стране работают три кампуса — в Москве, Казани и Новосибирске. В них учится более 3,5 тыс. человек. Более 1,2 тыс. уже трудоустроены в крупнейших IT-компаниях и стартапах, информировали в «Сбере». Еще два кампуса планируется открыть в Сургуте и Великом Новгороде.

Обучение в «Школе 21» бесплатное. В его основе лежит методика «равный равному»: без учителей, лекций и оценок, ведется только индивидуальная или коллективная работа над проектами. При этом каждый студент может сам выстроить график обучения, продолжительность которого составляет от полутора до трех лет.

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