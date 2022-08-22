Реклама
Прямой эфир
Мир
Liberation заявила об угрожающем Франции дефиците картошки, меда и молока
Экономика
Европа резко нарастила закупки российской нефти в августе
Общество
Книжный сервис Storytel уходит из России с 1 октября
Общество
В Рязанской области пожарные попали в огненную ловушку
Мир
Лавров выступил за решение косовского вопроса с учетом интересов сербов
Общество
Путин подписал указ о награждении Дугиной орденом Мужества посмертно
Общество
В Калининграде нашли альтернативный механизм оплаты транзита Литве
Мир
Украина начала работать со странами Европы в новом формате
Мир
В США заявили о нежелании закрывать границу для всех россиян
Мир
В ООН призвали расследовать все обстоятельства убийства Дугиной
Мир
Superjob включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в раздел «Россия»
Мир
В ОПЕК+ анонсировали работу над новым соглашением

«Сбер» подготовит IT-специалистов в Новгороде

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Сбер» откроет в Великом Новгороде «Школу 21» — учебное заведение, которое готовит кадры в области информационных технологий. Как сообщает пресс-служба компании, образовательное учреждение появится в одном из корпусов Новгородской технической школы.

Договоренность о создании «Школы 21» стала частью соглашения о взаимодействии в области информационных технологий, заключенное между «Сбером» и правительством региона. Подписи под документом, в рамках мероприятия по случаю дня рождения «Школы 21», поставили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Стороны займутся подготовкой IT-специалистов на базе «Школы 21», а также организуют обмен лучшими практиками и экспертизой в сфере обучения программистов.

По словам Грефа, проект «Сбера» помогает государству и бизнесу «готовить квалифицированных специалистов, а каждому, кто хочет получить востребованное IT-образование, — попробовать себя в этой перспективной профессии».

Никитин назвал «Школу 21» уникальным проектом, в том числе потому, что обучаться в ней можно вне зависимости от знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. «Это прекрасная возможность для граждан из наших небольших городов и сел получить знания и опыт работы в передовой сфере», — добавил губернатор. Он уточнил, что Новгородская техническая школа откроется для первых учеников в сентябре.

В 2018 году «Сбер» открыл первый кампус «Школы 21» в Москве. Затем проект реализовали в Казани и Новосибирске. В основе обучения, которое является бесплатным, лежит методика «равный равному»: без учителей, лекций и оценок, ведется только индивидуальная или коллективная работа над проектами. При этом каждый студент может сам выстроить график обучения, срок которого может длиться от полутора до трех лет.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022