«Сбер» подготовит IT-специалистов в Новгороде

«Сбер» откроет в Великом Новгороде «Школу 21» — учебное заведение, которое готовит кадры в области информационных технологий. Как сообщает пресс-служба компании, образовательное учреждение появится в одном из корпусов Новгородской технической школы.

Договоренность о создании «Школы 21» стала частью соглашения о взаимодействии в области информационных технологий, заключенное между «Сбером» и правительством региона. Подписи под документом, в рамках мероприятия по случаю дня рождения «Школы 21», поставили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Стороны займутся подготовкой IT-специалистов на базе «Школы 21», а также организуют обмен лучшими практиками и экспертизой в сфере обучения программистов.

По словам Грефа, проект «Сбера» помогает государству и бизнесу «готовить квалифицированных специалистов, а каждому, кто хочет получить востребованное IT-образование, — попробовать себя в этой перспективной профессии».

Никитин назвал «Школу 21» уникальным проектом, в том числе потому, что обучаться в ней можно вне зависимости от знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. «Это прекрасная возможность для граждан из наших небольших городов и сел получить знания и опыт работы в передовой сфере», — добавил губернатор. Он уточнил, что Новгородская техническая школа откроется для первых учеников в сентябре.

В 2018 году «Сбер» открыл первый кампус «Школы 21» в Москве. Затем проект реализовали в Казани и Новосибирске. В основе обучения, которое является бесплатным, лежит методика «равный равному»: без учителей, лекций и оценок, ведется только индивидуальная или коллективная работа над проектами. При этом каждый студент может сам выстроить график обучения, срок которого может длиться от полутора до трех лет.