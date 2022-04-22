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«Сбер» подготовит специалистов в сфере IT в Сургуте

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«Сбер» и правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры будут развивать стратегическое партнерство в сфере подготовки кадров в области информационных технологий, а также откроют в Сургуте «Школу 21».

По словам президента и председателя правления Сбербанка Германа Грефа, «Школа 21» — успешный проект, доказавший свою эффективность за три года существования. «Работодатели очень довольны уровнем квалификации и работоспособности наших выпускников», — сказал он.

«Школа 21» в Сургуте — это четвертый проект «Сбера» в стране, на базе которого будет реализована программа профессиональной переподготовки и дополнительного образования. В основе обучения лежит методика «равный равному»: без учителей, лекций и оценок, только индивидуальная или коллективная работа над проектами. При этом каждый студент может сам выстроить график обучения и двигаясь по своей индивидуальной образовательной траектории, наряду с обучением программированию, происходит активная прокачка «мягких навыков». Срок обучения зависит от самого участника – от 1,5 до 3 лет.

Губернатор ХМАО — Югры Наталья Комарова со своей стороны выразила уверенность, что проект будет эффективным, так как есть запрос. «Мы готовы создать условия, чтобы он был реализован. Базовое — у нас есть партнер, который уже прошел этот путь», — подчеркнула она.

В настоящее время в России работают три кампуса «Школы 21» — в Москве, Казани и Новосибирске. Обучение бесплатное. Поступление в школу не зависит от результатов ЕГЭ, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов.

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