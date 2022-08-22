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Прощание с народным артистом России Николаем Лебедевым состоится 24 августа

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Фото: Театр Моссовета
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Церемония прощания с актером Театра им. Моссовета, народным артистом России Николаем Лебедевым состоится 24 августа. Об этом театр сообщил 22 августа.

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На 101-м году ушел из жизни Николай Лебедев

«Прощание с Николаем Сергеевичем Лебедевым состоится 24 августа в 11.00 в театре», — сказано в сообщении.

21 августа в Москве на 101-м году жизни скончался один из старейших артистов российской столицы, ветеран Великой Отечественной войны Николай Лебедев. Как отметили в театре, за годы работы он снискал уважение и любовь всего коллектива. Его уход стал большой потерей для театра.

Лебедев родился 15 декабря 1921 года. Свой творческий путь он начал в 1939 году на сцене столичного Театра юного зрителя. В апреле 1941-го актера призвали в армию, и с первых дней войны он оказался на фронте. Был контужен, ранен и попал в плен. Прошел шесть концентрационных лагерей.

В 1945 году вместе с другими узниками лагеря «Ламсдорф-3» в Судетах был освобожден советскими войсками и продолжил службу в армии.

По окончании войны Лебедев вернулся в ТЮЗ, а затем поступил в Школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТе (курс В.Я. Станицына). После окончания учебы в 1950 году был приглашен режиссером Юрием Завадским в труппу Театра имени Моссовета.

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