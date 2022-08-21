Народный артист РФ Николай Лебедев умер на 101-м году жизни

В Москве на 101-м году жизни скончался старейший актер театра Моссовета и один из старейших артистов российской столицы, народный артист России, ветеран Великой Отечественной войны Николай Сергеевич Лебедев. Об этом 21 августа в социальных сетях сообщила пресс-служба театра.

«О месте и времени прощания будет объявлено отдельно», — говорится в сообщении.

Как отметили в театре, Лебедев за годы работы в театре снискал уважение и любовь всего коллектива. Его уход стал большой потерей для театра.

Лебедев родился 15 декабря 1921 года. Свой творческий путь он начал в 1939 году на сцене столичного Театра юного зрителя. В апреле 1941-го актера призвали в армию, и с первых дней войны он оказался на фронте. Был контужен, ранен и попал в плен. Прошел три неудачных побега, шесть концентрационных лагерей.

В 1945 году вместе с другими узниками лагеря «Ламсдорф-3» в Судетах был освобожден советскими войсками и продолжил службу в армии.

По окончании войны Лебедев вернулся в ТЮЗ, а затем поступил в Школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТе (курс В.Я. Станицына). После окончания учебы в 1950 году был приглашен режиссером Юрием Завадским в труппу Театра имени Моссовета.