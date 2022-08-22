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Книжный сервис Storytel уходит из России с 1 октября

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Фото: Getty Images/NurPhoto
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Шведский книжный сервис Storytel объявил об уходе из России с 1 октября. Пользователям, оплатившим подписку, вернут деньги. Письма об этом 22 августа получили клиенты сервиса.

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«Дорогие пользователи Storytel, у нас грустные новости — продолжать пользоваться приложением вы сможете только до 30 сентября этого года, с 1 октября приложение станет недоступным», — говорится в сообщении.

В письме также разъяснили, что до 30 сентября пользователям, оплатившим подписку на несколько месяцев вперед, вернут деньги за неиспользованный период.

Бывшие клиенты сервиса получат три месяца бесплатного доступа к книжному сервису «Литрес», отмечается в сообщении.

В начале марта крупные иностранные бренды начали заявлять о прекращении деятельности в России. В числе компаний, объявивших о своем уходе, — H&M Group (управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M home, Arket и другими), Nike, Starbucks, Victoria’s Secret, Lush, Lego, Adidas. Среди брендов, которые сейчас проводят реструктуризацию, — McDonald’s («Вкусно — и точка»), Levi’s (JNS), L’Occitane («Л’Окситан»).

Решения были связаны, в том числе, с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Москвой специальной операции в Донбассе. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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