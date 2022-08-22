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Суд приостановил ряд прав Shell по Салымскому проекту до 2024 года

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Арбитражный суд Московской области в понедельник, 22 августа, удовлетворил иск «ГПН-Салымские проекты», дочернего предприятия «Газпром нефти», о переводе совместного с компанией Shell предприятия Salym Petroleum Development N.V. в российскую юрисдикцию.

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Таким образом, он до 31 декабря 2023 года «заморозил» ряд прав Shell. Например, право голоса на собрании участников общества и требования выкупа доли в преобразованную по решению суда ООО «Салым Девелопмент».

Новая компания будет зарегистрирована в поселке Салым Ханты-Мансийского автономного округа. Ее уставной капитал составит 8,565 млн руб. Единоличным исполнительным органом был утвержден гендиректор Денис Парамошин.

Салымский проект — комплекс по доразведке и разработке Салымской группы нефтяных месторождений в ХМАО. Он включает в себя Западно-Салымское, Верхнесалымское и Ваделыпское месторождения, чья общая площадь лицензионных участков равна 2141,4 км2.

9 августа руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев в беседе с «Известиями» заявил, что указ президента РФ, временно запрещающий выход иностранных акционеров из российской энергетики, либо будет продлен, либо после завершения его действия компании, которые хотели уйти из России, завершат этот процесс. Однако массовым исход уже не будет — большинство тех, кто хотел уйти, уже сделали это.

5 августа был опубликован указ № 520 президента РФ, запрещающий до 31 декабря 2022 года совершение сделок покупки и продажи долей в компаниях, которые включены в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, а также в компаниях, производящих и поставляющих тепло и электроэнергию. При этом указ оставляет возможность закрытия сделок, если получено специальное разрешение президента.

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