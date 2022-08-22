Пригородные автобусы назвали самым опасным видом транспорта в России

Специалисты страховой компании «Согласие» в понедельник, 22 августа, назвали пригородные автобусы и маршрутные такси наиболее опасным видом транспорта в России.

По данным экспертов, ежегодно именно у пассажиров этих средств передвижения в результате ДТП фиксируются наиболее тяжелые травмы за счет увеличения скорости, с которой едут автобусы и маршрутки.

«По статистике компании, с начала 2021 года наибольшее количество пострадавших было при автобусных перевозках в пригородном сообщении, а именно — 41 пострадавший с общей суммой возмещения более 26 млн рублей», — огласил данные директор департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования компании Алексей Хуторянский в беседе с «Российской газетой».

По его словам, вопреки общественному мнению, автомобильный вид транспорта является наиболее опасным, хотя большинство уверенно назвало бы авиацию. Просто, как говорит Хуторянский, случаи с крушением самолета резонансные.

Ранее в этот же день в результате ДТП с участием такси в центре Ставрополя пострадали четверо: водитель и три пассажира.