Четыре человека получили травмы в ДТП с такси в Ставрополе
Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием такси в центре Ставрополя. Об этом сообщает NewsTracker со ссылкой на региональное управление МВД.
Авария произошла на улице Ленина. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Dodge во время поворота не предоставил преимущество машине такси, которая двигалась во встречном направлении. Травмы получили водитель и три пассажира такси.
На момент ДТП оба автомобилиста находились в трезвом состоянии, значимого количества нарушений правил дорожного движения за ними не числится. По факту ДТП проводится проверка.
В Вологодской области 20 августа грузовик столкнулся с семью легковыми автомобилями. В результате аварии машины загорелись. Пострадали семь человек, погиб один.