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Семь машин загорелись после ДТП с грузовиком под Вологдой

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Фото: t.me/KuvshinnikovLive
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ДТП с участием грузовика и семи легковых автомобилей произошло в Вологодской области. В результате аварии машины загорелись, пострадали семь человек, один погиб. Об этом 20 августа сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

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Инцидент произошел в Кирилловском районе на узком участке — на мосту через Кишемский канал.

Как написал губернатор в Telegram-канале, по предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с семью легковыми автомобилями.

Из семи пострадавших трое были госпитализированы. Мост через Кишемский канал перекрыли в обе стороны. Объезд места ДТП организован со стороны Вологды — на 106-м км через деревню Закозье, со стороны Вытегры — на 112-м км через Кириллов.

Ранее в субботу в Ногайском районе в Дагестане микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибли семь человек, в том числе один ребенок. Так, на 30-м км автодороги Кочубей – Нефтекумск – Минводы 60-летний житель Дагогней, управляя «Газелью», выехал на полосу встречного движения.

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