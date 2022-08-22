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Модель Hyundai Santa Fe стала лидером по угонам в России

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Самой угоняемой иномаркой в России летом 2022 года стал бренд Hyundai. Об этом 22 августа «Известиям» сообщила компания «Страховой Дом ВСК».

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По данным специалистов, на долю автомобилей этого корейского бренда пришлось 60% хищений в июле-августе 2022 года. Самой популярной для угонов моделью стал кроссовер Hyundai Santa Fe (40% от общего числа угонов в России).

Аналитики страховой компании подсчитали, что регионом-лидером по числу угонов таких автомобилей стала Московская область. На нее пришлось 60% происшествий.

По данным экспертов, в 30% случаев владельцами угнанных машин стали жители столицы, приехавшие в область по делам или для загородного отдыха.

Страховая компания отметила, что в 80% случаев жертвами угонщиков летом 2022 года года стали мужчины.

Средняя выплата в связи с угоном Hyundai Santa Fe летом текущего года составила почти 3 млн рублей.

10 августа стало известно, что корейская компания Hyundai приостановила в России проект реконструкции бывшего завода General Motors в Шушарах на неопределенный срок. На бывшей площадке GM планировалось выпускать модели Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage.

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