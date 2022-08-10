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Hyundai прервала реконструкцию бывшего завода General Motors в Шушарах

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Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
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Корейская компания Hyundai приостановила проект реконструкции бывшего завода General Motors в Шушарах на неопределенный срок. Об этом 10 августа сообщила газета «Деловой Петербург».

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Реконструкция завода в Шушарах, который находится в Ленинградской области, оценивалась в 36 млрд рублей. Планировалось отремонтировать существующие цеха, однако в действительности эта работа так и не началась.

«Проект поставлен на стоп», — сообщил источник газеты.

Эксперты предполагают, что в сложившихся экономических условиях компания Hyundai может пересмотреть концепцию инвестпроекта, отказавшись от выпуска на этой площадке дорогих автомобилей.

На бывшей площадке GM планировалось выпускать модели Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage.

На своей первой площадке Hyundai собирала модели Hyundai Solaris, и Creta, а также KIA Rio и Rio X. Однако завод приостановил работу с 1 марта 2022 года работу «в связи с нехваткой комплектующих из-за продолжающихся глобальных логистических перебоев в поставках автокомпонентов».

8 августа компания Kia сообщила, что отзывает в России более 100 тыс. моделей Rio из-за проблем с подушками безопасности. Под сервисную акцию попадут автомобили, которые были произведены в период с 2013-го по 2018 год.

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