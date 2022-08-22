Предварительный ущерб от паводка в Приамурье оценили в 1,2 млрд рублей

В Амурской области ущерб от паводка предварительно оценили в 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает региональное правительство.

Наиболее пострадавшими районами признаны Зейский, Магдагачинский и Сковородинский, а также Тындинский округ. В общей сложности ущерб, причиненный инфраструктуре региона, составил не менее 1,2 млрд рублей.

Как уточняет Амурская Служба Новостей, 21 августа в ходе прямого эфира губернатор Василий Орлов пообещал оказать пострадавшим поддержку. Каждый из проживающих в подтопленном доме получит по 10 тыс. рублей, за частичную утрату имущества первой необходимости — по 50 тыс. рублей, за полную утрату имущества — по 100 тыс. рублей.

«Еще по 10 тыс. семьи получат на каждого ребенка, проживающего в подтопленном доме. Эта выплата поможет собрать детей в школу», — рассказал политик. По его словам, средства в бюджете уже предусмотрены, сейчас на подтопленных территориях работают комиссии.

19 августа сообщалось, что рабочие восстановили 23 участка дорог, которые были повреждены в результате паводка в Амурской области. В общей сложности паводок повредил свыше 100 км дорог, 14 мостов, а также три водопропускные трубы.