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В Амурской области восстановили 23 поврежденные паводком дороги

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Рабочие восстановили 23 участка дорог, которые были повреждены в результате паводка в Амурской области. Без транспортного сообщения остаются семь населенных пунктов.

В общей сложности паводок повредил свыше 100 км дорог, 14 мостов, а также три водопропускные трубы. На текущий момент восстановлен проезд во все населенные пункты Магдагачинского района, в пяти населенных пунктах Зейского района, а также в Тындинском районе. Минтранс региона сформировал комиссию для оценки пострадавших дорог. Работы начались в Сковородинском районе 18 августа. Об этом сообщает ИА PriamurMedia.

Транспортное сообщение нарушено с селами Ивановка, Златоустовск, Ивановское, Амуро-Балтайск, Ольгинск, Сиан и Осежено. На подъезде к Ивановке подрядчик обустраивает временный объезд протяженностью 4 км. На участке дороги Восточный – Маревый ведется восстановление подходов к мосту, работы будут завершены в течение выходных.

На дороге Талдан – Осежено ожидается спад воды, после чего удастся оценить состояние проезжей части.

Ранее сообщалось, что в реках Амурской области сохраняется повышенная водность, но уровень воды идет на спад. В ближайшие выходные в регионе ожидаются сильные дожди и грозы.

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