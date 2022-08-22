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Суд оправдал фигурантов дела о хищении более 1 млрд рублей у Росавиации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Мещанский суд Москвы вынес оправдательный приговор троим фигурантам дела о хищении более 1 млрд рублей при оказании юридических услуг Росавиации. Об этом стало известно в понедельник, 22 августа.

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По данным «Известий», в ходе прений сторон, прокурор запросил для председателя московской коллегии адвокатов «Межрегион» Сергея Юрьева 5,5 года лишения свободы со штрафом в полмиллиона рублей.

Второго фигуранта дела, бывшего члена коллегии, прокурор просил приговорить к 4,5 года колонии со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

Третьему фигуранту, главе правового управления и имущественных отношений Росавиации Владимиру Мнишко, гособвинение также просило назначить 4,5 года колонии, а оштрафовать на 350 тыс. рублей.

В ходе судебного процесса Юрьев и Мнишко свою вину не признали.

Суд арестовал главу коллегии адвокатов «Межрегион» Сергея Юрьева в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд рублей у Росавиации 19 апреля 2019 года. За день до этого та же мера пресечения была избрана в отношении главы управления правового обеспечения и имущественных отношений Владимира Мнишко.

По версии следствия, Мнишко одобрил заключение контракта подведомственной Росавиации структурой с адвокатской коллегией, которая с 2008 по 2018 год предоставляла услуги по завышенным ценам, в результате чего фирма необоснованно получила свыше 1 млрд рублей. По данному делу задержан также знакомый сотрудника агентства, представлявший интересы юридической службы.

В результате завышения цены государственного контракта с 2008 по 2018 год адвокатская коллегия необоснованно получила денежные средства в размере свыше 1 млрд рублей.

9 апреля сообщалось, что Генпрокуратура по итогам проверки безопасности специального летного отряда (СЛО) «Россия» выявила целый ряд нарушений. Надзорные мероприятия проводились по поручению президента РФ Владимира Путина.

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