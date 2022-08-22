Гражданина Ливии арестовали за попытку вывоза из РФ материалов для создания оружия

В Москве арестовали гражданина Ливии Фатхи Эль-Хади Джуана по делу о незаконном экспорте из России материалов, которые можно использовать при создании оружия массового поражения. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщили в Лефортовском суде столицы.

«Постановлением суда в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 189 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сказали в пресс-службе суда.

Отмечается, что постановление еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

В этот же день суд арестовал на два месяца еще одного фигуранта дела — петербургского предпринимателя Александра Неруша, который является гендиректором ООО «Кадры продакшн». Его подозревают в незаконном экспорте из России или передаче материалов и технологий для создания оружия массового поражения.

Арест обоих подозреваемых продлится до 21 октября.

По данной статье им грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.