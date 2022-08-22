Арестован подозреваемый в попытке незаконного экспорта из РФ материалов для создания оружия

В Москве арестован бизнесмен Александр Неруш. Его подозревают в попытке незаконного экспорта из России материалов, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе Лефортовского суда столицы.

«Постановлением суда в отношении Неруша Александра Валерьевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 21 октября 2022 года», — следует из постановления суда.

В 2021 году Мосгорсуд приговорил доцента кафедры Московского авиационного института Алексея Воробьева к 20 годам колонии строгого режима за госизмену.

Отмечалось, что мужчину также обвиняли в покушении на экспорт из России материалов или сырья, которые могут использовать при создании оружия массового поражения.