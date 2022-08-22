В августе доля покупки китайских автомобилей в России составила более 25%

Доля «китайцев» на российском рынке достигла почти 27% от общего количества автомобилей. По итогам третьей декады августа, с 15 по 21 число, россияне купили 2590 новых легковых автомобилей китайских марок. Это 26,4% от общего количества автомобилей в России. Об этом 22 августа сообщило агентство «Автостат».

Специалисты отметили, что доля «китайцев» достигла максимального уровня за все время присутствия на российском рынке. По этому показателю они уже уверенно обходят «корейцев», доля которых за отчетный период составила 16,1%.

Выше доля только у автомобилей российских брендов, результат которых равен 39%.

Лидирует здесь отечественная Lada — 3613 купленных новых легковых машин. На втором месте находится корейская Kia (936 шт.). Далее идут представители КНР: Haval (732 шт.), Geely (719 шт.) и Chery (672 шт.).

Отличились китайские бренды и в модельном рейтинге. Аналитики компании выяснили, что возглавляет его Lada Granta, которая за последние семь дней августа 2022 года разошлась тиражом в 2529 единиц.

Вторую строчку занимает кроссовер Haval Jolion, его приобрели в количестве 546 экземпляров. На третьем месте расположилась Lada Vesta (486 шт.).

Четвертая позиция опять у китайской модели, Geely Coolray (421 шт.), а замкнул пятерку лидеров Chery Tiggo 7 PRO (398 шт.).

19 августа китайская компания JAC показала в России новые кроссоверы JS4 и JS6. Автомобили представили в Сочи в рамках дилерской конференции марки. Точные цены на машины и появление машин в автосалонах не назвали, известно, что крссовер JS4 начнут продавать в России раньше, чем модель JS6.