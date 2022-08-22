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В августе доля покупки китайских автомобилей в России составила более 25%

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Фото: TASS/EPA/MAXIM SHIPENKOV
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Доля «китайцев» на российском рынке достигла почти 27% от общего количества автомобилей. По итогам третьей декады августа, с 15 по 21 число, россияне купили 2590 новых легковых автомобилей китайских марок. Это 26,4% от общего количества автомобилей в России. Об этом 22 августа сообщило агентство «Автостат».

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Специалисты отметили, что доля «китайцев» достигла максимального уровня за все время присутствия на российском рынке. По этому показателю они уже уверенно обходят «корейцев», доля которых за отчетный период составила 16,1%.

Выше доля только у автомобилей российских брендов, результат которых равен 39%.

Лидирует здесь отечественная Lada — 3613 купленных новых легковых машин. На втором месте находится корейская Kia (936 шт.). Далее идут представители КНР: Haval (732 шт.), Geely (719 шт.) и Chery (672 шт.).

Отличились китайские бренды и в модельном рейтинге. Аналитики компании выяснили, что возглавляет его Lada Granta, которая за последние семь дней августа 2022 года разошлась тиражом в 2529 единиц.

Вторую строчку занимает кроссовер Haval Jolion, его приобрели в количестве 546 экземпляров. На третьем месте расположилась Lada Vesta (486 шт.).

Четвертая позиция опять у китайской модели, Geely Coolray (421 шт.), а замкнул пятерку лидеров Chery Tiggo 7 PRO (398 шт.).

19 августа китайская компания JAC показала в России новые кроссоверы JS4 и JS6. Автомобили представили в Сочи в рамках дилерской конференции марки. Точные цены на машины и появление машин в автосалонах не назвали, известно, что крссовер JS4 начнут продавать в России раньше, чем модель JS6.

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