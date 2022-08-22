Житель Сочи при попытке спасти девушку убил ее спутника

На набережной города Сочи местный житель, увидев драку между девушкой и ее спутником, заступился за жертву и убил ее обидчика. Об этом 20 августа сообщил Telegram-канал «ЧП Сочи».

В социальных сетях появились кадры ссоры между возлюбленными. Мужчина толкнул спутницу и попытался нанести ей увечья, однако в ситуацию вмешался незнакомец. Он ударил инициатора конфликта в лицо, тот упал и более не подавал признаков жизни.

Впоследствии ему пытались оказать первую помощь, но было уже поздно.

10 августа в городе Лиски Воронежской области мужчина избил учительницу английского языка, после того как она заступилась за детей на улице. В результате конфликта женщина получила серьезные травмы.

Со слов очевидцев, мужчина пытался утихомирить детей пяти-семи лет возле кафе «Сибирь» и несколько раз ударил кулаком по голове заступившегося за них педагога.