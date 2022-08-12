В Воронежской области мужчина избил заступившуюся за детей учительницу

В Воронежской области мужчина избил учительницу английского языка после того, как она заступилась за детей на улице. Об этом сообщили в пятницу, 12 августа, в пресс-службе Следственного комитета России.

Инцидент произошел в городе Лиски 10 августа. В результате конфликта женщина получила серьезные травмы.

«У педагога диагностировали контузию глаза и сотрясение головного мозга», — говорится в сообщении.

Со слов очевидцев, мужчина пытался утихомирить детей пяти-семи лет возле кафе «Сибирь» и несколько раз ударил кулаком по голове заступившуюся за них учительницу.

Ранее, 9 августа, сообщалось, что Тюменский областной суд распорядился оставить в следственном изоляторе (СИЗО) жителя области, обвиняемого в домогательствах к несовершеннолетним. Обвиняемый является заслуженным учителем России, а также победителем конкурса лучших учителей РФ.