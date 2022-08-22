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Двое детей выпали с балкона в Челябинске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Челябинске двое маленьких детей выпали с балкона. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел ночью 21 августа. Два ребенка в возрасте трех и пяти лет, оставшись ночью одни, испугались и пошли искать мать. Дверь в квартиру они открыть не смогли, потому решили выбраться через балкон на третьем этаже.

Как рассказали очевидцы, до падения дети какое-то время звали маму, отмечает Pravda.Ru.

У детей диагностировали травмы различной степени тяжести. В настоящее время они проходят обследование в больнице вместе с матерью. Предположительно, она уложила детей спать и вышла проводить гостей.

Сейчас с законными представителями детей работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, сообщает REGNUM. В отношении 23-летней матери детей в челябинской прокуратору начали проверку. Кроме того, полицейские составили в отношении дамы протокол по ст. 5.35 КоАП РФ. Она предусматриваешь небольшие штрафы за неисполнение законными представителями детей обязанностей по содержанию и воспитанию.

Правоохранители уточнили, что отец детей с семьей не живет. Семья ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Теперь ее поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

В начале августа жительницу Красноярска осудили за падение ребенка из окна жилого дома. Мать приговорили к 200 часам обязательных работ.

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