Жительницу Красноярска осудили за падение ребенка из окна жилого дома

В Красноярске вынесен приговор в отношении 23-летней женщины, чей сын выпал из окна на четвертом этаже. Мать приговорили к 200 часам обязательных работ.

Инцидент произошел 24 апреля на улице Марковского. В ночное время местные жители обнаружили ребенка, который лежал на земле и плакал. В ходе проверки выяснилось, что мать оставила мальчика одного дома, когда тот уснул, и ушла в кафе. Но ребенок проснулся, оделся, вышел на незастекленный балкон, забрался на табуретку и упал, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В результате происшествия ребенок получил многочисленные травмы и был госпитализирован. На текущий момент мальчик прошел лечение до полного выздоровления.

Уголовное дело было возбуждено по статье 125 УК РФ («Оставление ребенка в опасности»). Суд признал мать виновной. Теперь женщина состоит на учете в органах системы профилактики.

Днем ранее в подмосковном Щелково двухлетняя девочка погибла, выпав из окна квартиры на десятом этаже.