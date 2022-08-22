Chevrolet Spark и Chevrolet Nexia R3 снимут с производства

В Узбекистане на заводе UzAuto Motors принято решение прекратить выпуск Chevrolet Spark и Chevrolet Nexia R3. Последние автомобили будут собраны в конце 2022 года. Об этом 22 августа сообщил портал Drom.ru.

Решение снять с производства объясняется тем, что UzAuto Motors высвобождает мощности под массовый выпуск новых моделей кроссовера Chevrolet Tracker и седана Chevrolet Onix, его пока производят на предприятии в тестовом режиме.

Портал отметил, что Chevrolet Spark в Узбекистане производят с 2010 года, эта модель с обозначением M300 в Южной Корее производилась в 2009–2015 годах. Chevrolet Nexia R3 представляет собой модифицированную версию седана Aveo N250 образца 2006 года, R3 производят с 2015-го. Оба автомобиля до весны 2022 года в больших количествах официально поставляли в Россию.

По информации Drom.ru, финальные партии Spark и Nexia, которые ранее были предназначены для РФ, в итоге реализуют на внутреннем рынке Узбекистана.

Портал не исключает того, что на заводе решили приостановить отгрузку новых автомобилей на российский рынок из-за введения против России международных санкций.

В итоге на домашнем рынке реализуют автомобили с мотором экологического класса Евро-5, системой ЭРА-ГЛОНАСС и боковыми подушками безопасности.

16 августа агентство «НАПИ Инфо» сообщило, что Узбекистан стал производить автомобилей больше, чем Россия. По итогам шести месяцев 2022 года узбекский автопром сделал 160,4 тыс. машин. При сохранении темпов роста автопрома в Узбекистане и медленном восстановлении выпуска легковых автомобилей в России к концу 2022 года разрыв между Узбекистаном и Россией может составлять не менее 100 тыс. произведенных легковых автомобилей.