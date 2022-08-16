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Аналитики сравнили объем производства автомобилей в России и Узбекистане

НАПИ: в Узбекистане стали производить легковых машин больше, чем в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Узбекистане стали производить автомобилей больше, чем в России. По итогам шести месяцев 2022 года узбекский автопром сделал 160,4 тыс. машин. Об этом 16 августа сообщило агентство «НАПИ Инфо».

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По итогам I полугодия 2022 года России удалось немного обогнать автопром Узбекистана по объемам производства легковых автомобилей только за счет хороших результатов в январе-марте текущего года, но отрыв не так велик, отметили аналитики агентства. В России за I полугодие было произведено 282 тыс. машин.

В апреле, мае и июне 2022 года в России произвели легковых автомобилей меньше, чем в Узбекистане. В текущем году в Казахстане и Узбекистане производство легковых автомобилей по сравнению с 2021 годом росло на протяжении всех месяцев.

Специалисты отметили, что при сохранении темпов роста автопрома в Узбекистане и медленном восстановлении выпуска легковых автомобилей в России к концу 2022 года разрыв между Узбекистаном и Россией может составлять не менее 100 тыс. произведенных легковых автомобилей.

28 июля в Узбекистане на автозаводе в Асаке был собран первый узбекский Chevrolet Onix. Полномасштабное производство модели начнется на предприятии в начале 2023 года.

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