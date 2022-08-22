Эксперт заявила о нехватке кадров в российских школах

Нехватка кадров ощущается в российских школах, но в образовательных учреждениях работает много хороших специалистов. Об этом в понедельник, 22 августа, заявила директор фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова на пресс-конференции на тему: «Какие изменения ждут российские школы в новом учебном году?» в пресс-центре МИЦ «Известия».

Половкова пояснила, что профессия педагога очень сложная и емкая, так как учитель должен поддерживать коммуникацию не только с ребенком, но и с родителями и администрацией, в связи с чем могут возникать свои трудности.

Кроме того, многие аспекты педагогического труда оказываются за кадром даже для студентов педагогических вузов. По ее словам, многие студенты готовы сдавать экзамен, но не готовы выполнять какие-то действия, которые требуются, например заполнение отчетов. Также студенты не знают, как выстраивать отношения с коллегами.

Директор фонда подчеркнула, что главное для привлечения кадров в образовательных учреждениях — это четкое соблюдение трудовых прав, отказ от избыточных требований и хорошая материально-техническая база.

5 октября президент России Владимир Путин заявил, что новые технологии в образовательном процессе никогда не смогут заменить живое общение и личность учителя. По его словам, эмоции, мудрость, теплота, внимание и сила убеждений учителя имеют колоссальное значение в интеллектуальном и нравственном становлении ученика.

В сентябре того же года российский лидер призвал системно решать вопрос с уровнем доходов учителей. Доходы преподавателей он назвал одним из приоритетов социальной политики, а также выразил надежду, что партии в Госдуме будут уделять этому вопросу внимание.