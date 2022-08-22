Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян 22 августа прокомментировал «Известиям» планы Ростуризма построить в Дагестане курорт — аналог Сочи.

Он отметил, что в Дагестане, как и в Сочи, можно совместить пляжный и горнолыжный отдых. Других таких мест в России нет.

«Например, в Крыму есть хороший пляжный кластер, но невозможно построить горнолыжный кластер. В Анапе с ноября по март включительно туристам делать особо нечего. А в Приморском крае можно купаться в июле—сентябре, но горнолыжный кластер не построишь», — пояснил эксперт.

При этом могут возникнуть трудности при реализации проекта в Дагестане, например в планировке.

«В Сочи построено более 200 км горнолыжных трасс. В Дагестане нужно не менее 40–50 км, чтобы не получилось псевдокурортов, как в Ингушетии, Чечне, Осетии, где трасс мало. Всё это огромные вложения. Вопрос — кто и как будет вкладываться. Есть много нюансов, способных помешать воплощению в жизнь этого проекта», — сказал Мкртчян.

Вице-президент АТА высказал мнение, что курорт в Дагестане необходимо реализовывать в рамках частного государственного партнерства, должен быть интерес бизнеса, а государству следует заняться постройкой трасс и коммуникаций.

«Кроме того, нужно освобождение от НДС, но не на пять лет, а как минимум на десять, потому что ни один курорт за пять лет себя не окупит», — добавил эксперт.

Ранее в этот день газета «Коммерсантъ» сообщила, что на побережье Каспийского моря, в Каякентском районе Дагестана планируют построить курорт — аналог Сочи. Информацию о проработке проекта подтвердили в Ростуризме. Там отметили, что новая локация необходима в связи с тем, что в летнее время курорты России перегружены, а их инфраструктура устарела.

19 августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимальной суммы туристического кешбэка при поездках граждан на Дальний Восток — с 20 тыс. до 40 тыс. рублей. Новый этап продажи туров с кешбэком стартует 25 августа и затронет путешествия в период с 1 октября по 25 декабря, а для круизов — с 1 сентября до окончания навигации. Кешбэк в размере 20% от стоимости путевки поступит автоматически на карту «Мир», с которой была произведена оплата, в течение пяти дней.