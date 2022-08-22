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Эксперт назвал проблемным вопрос питания в школах

Председатель общества «Российским гражданам — достойное образование» Панин: питание в школах является серьезной проблемой на сегодняшний день
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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Питание в школах является серьезной проблемой на сегодняшний день. Об этом в понедельник, 22 августа, заявил председатель Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг «Российским гражданам — достойное образование» Виктор Панин на пресс-конференции на тему: «Какие изменения ждут российские школы в новом учебном году?» в пресс-центре МИЦ «Известия».

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Он напомнил, что относительно недавно был принят закон о бесплатном горячем питании для школьников начальных классов. По словам Панина, горячее питание необходимо и старшим школьникам.

«На наш взгляд, ученики средних или старших классов ничем не отличаются от учеников начальных классов. Это те же дети», — подчеркнул он.

Панин пояснил, что многие родители испытывают сложности с тем, чтобы кормить ребенка в течение дня. Современные дети гораздо дольше находятся в школе, на них ложится большая нагрузка, в связи с чем школьники иногда имеют возможность поесть только в школе, объяснил Панин.

Кроме того, по его словам, проблемой являются случаи массовых отравлений детей в образовательных учреждениях.

На вопрос о влиянии антироссийских санкций на питание для школьников Панин ответил, что импортные продукты были задействованы, но российские продукты более качественные и во многом выигрывают у западных аналогов.

14 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России направит более 63 млрд рублей на обеспечение учеников начальных классов горячим питанием в 2022 году. Он добавил, что почти 40 тыс. российских школ (более 99% образовательных учреждений) обеспечены горячим питанием на сегодняшний день.

В тех регионах, где удалось наладить процесс детского питания, родители чаще всего обращаются с просьбами также обеспечить бесплатным питанием старшеклассников.

Как отметила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, переход на обеспечение бесплатным питанием старшеклассников — «большая работа», о сроках завершения которой говорить «пока рано».

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