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Сенсорный экран в машине проиграл традиционным кнопкам

Исследование: водителям нажимать на кнопки проще, чем управлять сенсорными экранами
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Фото: Global Look press/Clara Margais
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Шведская компания Vi Bilägare провела исследование, которое доказало, что физические кнопки в автомобиле намного проще в использовании, чем современные экраны информационно-развлекательных систем. Об этом пишет издание Сarscoops.

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По данным издания, шведы протестировали 11 современных автомобилей с сенсорными информационно-развлекательными экранами и Volvo V70 2005 года выпуска, чтобы определить, какой из них проще в управлении.

Водителей, участвующих в эксперименте, просили активировать подогрев сидений, повысить температуру в салоне, включить радио и настроить его на определенные станции, сбросить показания маршрутного компьютера и приглушить подсветку панели приборов на самый низкий уровень.

На решение этих задач в старом 17-летнем Volvo V70 водителям требовалось всего 10 секунд. На скорости 110 км/ч каждый из водителей смог справиться с заданиями за 300 м пути.

На всех протестированных автомобилях с информационно-развлекательными сенсорными системами водителям требовалось в среднем 24,7 сек, чтобы выполнить все требуемые от них задачи, что почти в 2,5 раза дольше, чем справитЬся со старым Volvo V70.

Однако не все экраны новых машин оказались плохими, отметило издание. На прохождение заданий в новых Volvo C40 и Dacia Sandero на настройку этих функций у водителей ушло 13,7 и 13,5 сек соответственно.

В эксперименте принял участие BMW iX, в котором сочетаются физические кнопки и сенсорные экраны. Этот автомобиль стал одним из самых сложных в управлении, и водителям требовалось не менее 30,4 сек, чтобы пройти все задания.

Самым худшим оказался MG Marvel R. Одному из водителей на выполнение заданий потребовалось 44,9 сек. За это время автомобиль проехал 1,3 км.

9 августа Волжский автозавод сообщил, что возобновил производство автомобилей Lada, оснащенных системой экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС». В версиях Lada Granta и Niva Legend 2022 модельного года система «ЭРА-ГЛОНАСС» обладает механической системой активации. В случае ДТП вызов диспетчерской службы осуществляется нажатием кнопки, расположенной в потолочном блоке.

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