АвтоВАЗ вернул в свои машины систему ЭРА-ГЛОНАСС

Волжский автозавод возобновил продажи автомобилей Lada, оснащенных системой экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС». Начиная с 1 августа 2022 года этим устройством комплектуются все модели семейств LADA Granta и LADA NIVA Legend в комплектациях 2022 модельного года. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба завода.

В компании отметили, что в версиях Lada Granta и Niva Legend 2022 модельного года система «ЭРА-ГЛОНАСС» обладает механической системой активации. В случае ДТП вызов диспетчерской службы осуществляется нажатием кнопки, расположенной в потолочном блоке. В компании подчеркнули, что вызов происходит по каналам сотовой связи даже в случае отключения основного электропитания.

«Одной из приоритетных задач для Lada является повышение безопасности автомобилей, поэтому мы сумели в кратчайшие сроки вернуть систему «ЭРА-ГЛОНАСС» на семейство Granta и Niva», — сообщил вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костромин.

4 августа на АвтоВАЗе назвали примерные сроки появления модели Lada Granta с подушками безопасности. Завод приступит к производству таких автомобилей в августе 2022 года. Параллельно будут производить упрощенные версии машины.