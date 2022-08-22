Ростуризм заявил о планах построить в Дагестане курорт - аналог Сочи

Ростуризм на фоне устойчивого роста турпотока в Дагестан планирует построить в регионе морской курорт, аналогичный Сочи. Об этом в понедельник, 22 августа, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Как рассказал источник газеты, проект курортного кластера обсуждался на совещании по развитию внутреннего туризма у помощника президента Игоря Левитина. В частности, представитель Ростуризма отметил, что в Дагестане есть все условия для пляжного отдыха.

В Ростуризме также добавили, что существующие российские курорты перегружены в летней сезон, а их инфраструктура устарела, поэтому в настоящее время прорабатываются новые локации.

Предварительная площадка для строительства курорта в Дагестане выбрана на побережье Каспийского моря. Здесь планируется создать аналог Сочи с горным и морским кластерами. Участники рынка выступают за возведение комплекса на площади около 200 га с отелями на 30 тыс. номеров. Общая стоимость проекта оценивается в 300 млрд рублей.

Ранее, в июле, в Ростуризме предложили создать туристическую полицию, которая могла бы обеспечивать соблюдение правопорядка в курортных зонах. По словам главы ведомства Зарины Догузовой, этот вопрос назрел давно. Она отметила, что за соблюдением порядка и безопасности на пляжах должны следить правоохранители. Также она допустила расторжение договора с арендатором пляжа, где, например, произошла массовая драка, по примеру Сочи.