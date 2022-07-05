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Ростуризм предложил создать туристическую полицию в курортных зонах

Глава Ростуризма Догузова предложила создать туристическую полицию в курортных зонах
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Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
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В России назрел вопрос о создании туристической полиции, которая могла бы обеспечивать соблюдение правопорядка в курортных зонах. Об этом руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила во вторник, 5 июля, комментируя инцидент с избиением посетителя пляжа «Фрегат» в Сочи сотрудниками зоны отдыха.

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По ее словам, всё должно происходить в рамках закона, и, если турист нарушает порядок, нужно вызывать органы правопорядка, а не устраивать самосуд.

«Подобное в принципе не допустимо, а видеть такое фактически на главном курорте страны в самый разгар курортного сезона — вообще за гранью. Индустрия гостеприимства должна проявлять особую заботу о каждом госте. И, думаю, назрел вопрос о создании туристической полиции в курортных зонах», — цитирует Догузову агентство городских новостей «Москва».

Она подчеркнула, что полностью поддерживает решение администрации Сочи о расторжении договора с арендатором пляжа, где произошла драка.

Ранее в этот день Адлерский районный суд Сочи арестовал до 3 сентября троих мужчин, которые были задержаны после массовой драки на пляже «Фрегат» в Сочи. При этом задержанные не признали свою вину во время допроса.

По версии следствия, 3 июля трое мужчин без оснований и по надуманному поводу умышленно вступили в драку, подыскав для этого предметы, которые во время конфликта использовались в качестве оружия.

Момент избиения засняли очевидцы.

Мать потерпевшего пояснила, что он заступился за своих сестер 6 и 14 лет, сообщает телеканал «Звезда». Девочки нарезали арбуз и предлагали его отдыхающим на пляже, однако работникам «Фрегата» это не понравилось.

4 июля полиция задержала подозреваемых в избиении самбиста. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

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