В Сочи задержали подозреваемых в избиении самбиста на пляже

В Сочи полиция задержала подозреваемых в избиении самбиста из Минска. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник, 4 июля.

«Сотрудниками УВД по городу Сочи <…> задержаны подозреваемые в хулиганских действиях на пляже «Фрегат» в Адлеровском районе города», — приводятся ее слова на сайте ведомства.

Как сообщается в публикации, в отдел полиции доставили четверых граждан, причастных к инциденту. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Днем ранее, 3 июля, сообщалось, что в Адлере работники пляжа «Фрегат» избили палками и арматурой минского самбиста, вступившегося за сестер 6 и 14 лет. Момент избиения засняли очевидцы.

На представленных кадрах видно, как группа мужчин избивает человека, при том некоторые из нападавших одеты в красные жилеты с логотипом «Фрегат». В избиении злоумышленники использовали палки и арматуру.