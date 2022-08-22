Два человека погибли и трое пострадали в ДТП с электроопорой в Башкирии
Легковой автомобиль врезался в электроопору и опрокинулся в Иглинском районе Башкортостана. Два человека погибли, еще трое получили травмы.
Авария произошла вечером 21 августа в деревне Урман. По данным ГИБДД республики, водитель автомобиля «Лада» допустил наезд на столб, впоследствии машина перевернулась. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
В Ульяновской области 21 августа на трассе М-5 «Урал» столкнулись микроавтобус и два грузовых автомобиля. Водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Предполагается, что мужчине стало плохо за рулем. В результате ДТП погибли двое россиян и 14 граждан Киргизии. После произошедшего возбуждено два уголовных дела.