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Опубликованы новые кадры последствий ДТП с грузовиками под Ульяновском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Опубликовано видео последствий ДТП под Ульяновском, в результате которого погибли 16 человек.

Как кадрах видно, как микроавтобус сплющило между двумя грузовиками.

От транспортного средства осталась лишь груда металла, фрагменты автобуса разбросало по всей проезжей части. На кадрах также можно увидеть вещи пострадавших и погибших.

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Смертельная авария произошла в Ульяновской области днем ранее. На 809-м км трассы М-5 «Урал» столкнулись микроавтобус и два грузовых автомобиля. Водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Предположительно, мужчине стало плохо за рулем.

По данным «Известий», в результате ДТП погибли двое россиян и 14 граждан Киргизии. Как сообщил губернатор региона Алексей Русских, четверо пострадавших в аварии находятся в тяжелом состоянии.

После произошедшего СК РФ возбудил два уголовных дела. Одно из них — по факту ДТП, второе — по факту гибели граждан по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял дело на контроль. Дело будет передано в главное следственное управление Следственного комитета РФ.

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