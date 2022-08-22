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АвтоВАЗ ведет переговоры с Китаем об автоматических коробках для Lada

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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АвтоВАЗ ведет переговоры с тремя потенциальными поставщиками автоматических коробок передач из Китая. Об этом 22 августа сообщил портал Drom.ru ссылаясь на свои источники на заводе.

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По оценке автопортала выбор идет не только между изготовителями коробок передач, но и между типами трансмиссий — гидромеханической либо роботизированной.

Список номинантов неизвестен, однако в Китае не так много производителей легковых гидромеханических коробок. Большая часть из них выпускает автоматизированные коробки передач совместно либо по лицензиям крупных мировых концернов: GM, ZF, BorgWarner, Aisin и т.д.

На АвтоВАЗе, по информации портала, склоняются в пользу автоматической коробки, которая свои «корни» имеет в Европе.

Журналисты напомнили, что ранее АвтоВАЗ заключил соглашение с компанией Magna International о поставке комплектующих для сборки автоматических трансмиссий и локализации их производства в Тольятти, однако этот договор теперь не может быть исполнен из-за санкций.

По оценке Drom, в Тольятти через три года должны выпускать до 60% своих автомобилей, которые будут оснащены «автоматом». Коробки передач китайского производства планируется устанавливать на все актуальные модели, исключая внедорожники. Возврата к трансмиссиям японской фирмы Jatco не предполагается.

12 августа стало известно, что самым распространенным легковым автомобилем в России стала Lada 2107. Это одна из немногих машин, чей парк в РФ составляет более 1 млн единиц. На втором месте по массовости также машина Волжского автозавода, Lada 2106. Замкнула тройку лидеров на российском рынке Kia Rio (1 млн 028 тыс.).

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