АвтоВАЗ ведет переговоры с Китаем об автоматических коробках для Lada
АвтоВАЗ ведет переговоры с тремя потенциальными поставщиками автоматических коробок передач из Китая. Об этом 22 августа сообщил портал Drom.ru ссылаясь на свои источники на заводе.
По оценке автопортала выбор идет не только между изготовителями коробок передач, но и между типами трансмиссий — гидромеханической либо роботизированной.
Список номинантов неизвестен, однако в Китае не так много производителей легковых гидромеханических коробок. Большая часть из них выпускает автоматизированные коробки передач совместно либо по лицензиям крупных мировых концернов: GM, ZF, BorgWarner, Aisin и т.д.
На АвтоВАЗе, по информации портала, склоняются в пользу автоматической коробки, которая свои «корни» имеет в Европе.
Журналисты напомнили, что ранее АвтоВАЗ заключил соглашение с компанией Magna International о поставке комплектующих для сборки автоматических трансмиссий и локализации их производства в Тольятти, однако этот договор теперь не может быть исполнен из-за санкций.
По оценке Drom, в Тольятти через три года должны выпускать до 60% своих автомобилей, которые будут оснащены «автоматом». Коробки передач китайского производства планируется устанавливать на все актуальные модели, исключая внедорожники. Возврата к трансмиссиям японской фирмы Jatco не предполагается.
12 августа стало известно, что самым распространенным легковым автомобилем в России стала Lada 2107. Это одна из немногих машин, чей парк в РФ составляет более 1 млн единиц. На втором месте по массовости также машина Волжского автозавода, Lada 2106. Замкнула тройку лидеров на российском рынке Kia Rio (1 млн 028 тыс.).