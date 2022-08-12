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Самой распространенной машиной в России стала Lada 2107

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Фото: ТАСС/Андрей Холмов
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По данным экспертов, самым распространенным легковым автомобилем в России стала Lada 2107. Это одна из немногих машин, чей парк в РФ составляет более 1 млн единиц. Об этом 12 августа сообщило агентство «Автостат».

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По состоянию на 1 июля 2022 года, на территории РФ было зарегистрировано 1 млн 562 тыс. экземпляров тольяттинской «семерки».

На втором месте по массовости также идет автомобиль производства Волжского автозавода. Lada 2106. Объем парка модели составляет 1 млн 040 тыс. единиц.

Замкнула тройку лидеров самая распространенная машина иностранного бренда на российском рынке — Kia Rio (1 млн 028 тыс.). Преодолеть миллионный рубеж модель в России смогла в конце 2021 года.

По информации аналитиков, российский парк остальных моделей составляет менее 1 млн штук.

В топ-10 также попали трехдверный внедорожник Lada 4×4 «Нива» (964 тыс. шт.), Hyundai Solaris (920 тыс. шт.), седан Lada 2110 (801 тыс. шт.), Renault Logan (774 тыс. шт.), хетчбэк Lada 2114 «Самара-2» (761 тыс. шт.), Ford Focus (750 тыс. шт.) и Lada 2109 «Самара» (715 тыс. шт.).

По данным «Автостата», на середину 2022 года в России насчитывалось более 45 млн легковых автомобилей.

10 августа компания «АльфаСтрахование» сообщила, что в России стало экономически нецелесообразно восстанавливать после ДТП застрахованные по каско модели Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Renault Logan. Автостраховщики отметили, что впервые категорию дорогого и затратного ремонта по каско покинула отечественная Lada.

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