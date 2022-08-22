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В Москве ссора между детьми переросла в драку их отцов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ссора между детьми на западе российской столицы переросла в драку их отцов. Об этом в 21 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

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«В полицию поступила информация о том, что на улице Мосфильмовской между двумя мужчинами после ссоры их малолетних детей произошел конфликт, переросший в потасовку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов разняли мужчин и отправили их в полицейский участок. Позже в ОМВД поступила информация из больницы о поступлении ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и гортани.

На данный момент правоохранители проводят проверку по данному инциденту.

30 июля мужчина избил ребенка в поселке Яблоновский в Республике Адыгея. В Сети опубликована видеозапись, на которой видно, как злоумышленник подошел к качелям, на которых сидит мальчик. После этого он несколько раз ударил несовершеннолетнего, угрожая ему расправой. На помощь ребенку пришли две женщины, которые оттащили агрессора.

По данным СМИ, мужчина набросился на мальчика, который не смог поделить конфеты с его сыном.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту избиения.

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