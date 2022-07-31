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Полиция начала проверку после видео с избиением ребенка мужчиной в Адыгее

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Фото: Управление СК РФ по Республике Адыгея
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Сотрудники полиции проводят проверку по факту избиения ребенка мужчиной в поселке Яблоновский в Республике Адыгея. Об этом 31 июля в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

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Как уточняется, инцидент произошел накануне. В Сети опубликована видеозапись, на которой видно, как злоумышленник подошел к качелям, на которых сидит мальчик. После этого он несколько раз ударил несовершеннолетнего, угрожая ему расправой. На помощь ребенку пришли две женщины, которые оттащили агрессора.

Правоохранители опросили участников и очевидцев происшествия.

«С целью установления всех обстоятельств данного инцидента в настоящее время полицией Тахтамукайского района проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям мужчины», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, мужчина набросился на мальчика, который не смог поделить конфеты с его сыном.

Ранее, 10 июля, стало известно, что неизвестный ворвался в детский лагерь в Ульяновской области и ударил нескольких детей. Он пробрался на территорию учреждения после отбоя, неадекватно себя вел и нецензурно ругался. Следователи устанавливают, как ему удалось беспрепятственно проникнуть в лагерь.

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