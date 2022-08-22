В Кемерово возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в СИЗО
Уголовное дело возбуждено в Кемерово по факту инцидента в СИЗО, где заключенные удерживали в заложниках сотрудников. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в отношении двух и более лиц)», — говорится в сообщении.
Днем ранее восемь арестантов захватили сотрудников СИЗО при проверке. Когда сотрудник зашел в камеру, арестованные смогли затащить его внутрь, у них были заготовлены деревянные палки и металлический уголок. Изначально заложниками стали мужчина и две сотрудницы СИЗО, затем одну из заложниц арестанты освободили, потребовав приезда прокурора, руководства ФСИН и сотовую связь.
22 августа стражи порядка освободили двух захваченных в заложники. В результате инцидента никто не пострадал.