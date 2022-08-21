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Арестованные захватили в заложники сотрудников СИЗО в Кузбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Находящиеся под арестом захватили нескольких сотрудников следственного изолятора в Кузбассе. Об этом 21 августа сообщил «Известиям» осведомленный источник.

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По его словам, инцидент произошел в Следственном изоляторе №1 в Кемерово. Восемь арестантов захватили сотрудников СИЗО при проверке.

Когда сотрудник зашел в камеру, арестованные смогли затащить его внутрь. У них были заготовлены деревянные палки и металлический уголок.

Заложниками стали один мужчина и две женщины. Одну из заложниц арестованные освободили спустя некоторое время.

Захватчики выдвинули требования к администрации СИЗО. Они хотят получить доступ к сотовой связи, вызвать в учреждение прокурора и руководство ФСИН. В настоящее время информация уточняется.

В феврале в Карачаево-Черкесии заключенные следственного изолятора устроили беспорядки во время планового обыска. Инцидент произошел в следственном изоляторе № 1 Черкесска, в нем приняли участие более 20 заключенных.

Осенью 2021 года уголовное дело возбудили после бунта заключенных во Владикавказе. Беспорядки, сопровождавшиеся погромами и уничтожением имущества, произошли в исправительной колонии № 1 УФСИН России по РСО – Алания в октябре. В них участвовали около 200 человек.

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