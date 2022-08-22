Эксперт рассказал о риске утечки данных при утере смартфона

Смартфон содержит практически все персональные данные пользователя, при потере гаджета существует риск их утечки. Об это в понедельник, 22 августа, заявил директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский.

«Использование существующего номера на сим-карте дает возможность злоумышленникам восстановить на новом устройстве пароли ко многим мобильным приложениям, в том числе банковским. Поэтому так важно в случае утери или кражи смартфона незамедлительно блокировать номер у своего оператора», — рассказал он агентству «Прайм».

Кроме того, пользователь рискует потерять свои денежные средства, так как мошенник получит доступ к онлайн-магазинам и приложениям банков. Также пользователь может лишиться доступа к своим соцсетям, фотогалерее, заметкам, это может быть применено злоумышленниками для шантажа.

Для защиты персональных данных рекомендуется использовать сложный пароль, Face ID, функцию поиска и отдаленного отключения телефона, отмечает «Газета.Ru».

3 июля Дворянский рассказал о способах защиты телефона от взломов. По его словам, помимо регулярной очистки кэша и cookies необходимо внимательно относиться к посещаемым ресурсам в интернете и использовать только официальные маркетплейсы для скачивания приложений.

Также Дворянский добавил, что в заметках и файлах на смартфоне нельзя хранить персональные данные от социальных сетей, информацию о банковских приложениях и электронной почте. Кроме того, не рекомендуется сохранять фотографии паспорта, СНИЛСа и других документов.