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Эксперт рассказал о способах защиты телефона от взломов

Эксперт Дворянский рассказал о способах защиты телефона от взломов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Смартфон так же, как и компьютер, нуждается в защите и превентивных мерах безопасности. Об этом рассказал директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский в воскресенье, 3 июля.

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«Помимо регулярной очистки кэша и cookies, необходимо внимательно относиться к посещаемым ресурсам в интернете и использовать только официальные маркетплейсы для скачивания приложений», — приводит слова эксперта издание «Прайм».

Как отмечается в публикации, по статистике, многие пользователи не уделяют должного внимания безопасности и цифровой гигиене при использовании своего мобильного устройства. По мнению эксперта, на телефоне обязательно должен быть установлен антивирус, который нужно периодически обновлять.

Дворянский добавил, что в заметках и файлах на смартфоне нельзя хранить персональные данные от социальных сетей, информацию о банковских приложениях и электронной почте. А также, как уточняется, не рекомендуется сохранять фотографии паспорта, СНИЛСа и других документов, идентифицирующих пользователя.

Эксперт рекомендует не входить с телефона в банковские и иные приложения, содержащие персональные данные, при включенных VPN-сервисах и неизвестных сетях Wi-Fi.

Ранее, 21 июня, было опубликовано новое исследование, проведенное на основе анализа входящих телефонных звонков более 1 млн пользователей телефонного секретаря Защитника Олега от «Тинькофф», которое показало, что каждый седьмой звонок в России делают спамеры.

Мошенники, похищающие средства со счетов граждан, начали использовать новый, вдвойне опасный метод, выяснилось в мае. Для звонков потенциальным жертвам они используют подменные номера обычных граждан.

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