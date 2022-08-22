Около 43 тонн наркотиков изъяли на северо-востоке Пакистана

В Лахоре (северо-восточная провинция Пенджаб) Пакистана в результате двух проведенных специальных операций изъяли партию наркотических веществ общим весом 42 900 кг. Об этом сообщила в понедельник, 22 августа, газета The Frontier Post со ссылкой на Управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ANF).

Отмечается, что сотрудники арестовали также двух наркоторговцев.

Ранее, 24 апреля, сообщалось, что сотрудники Национального управления по контролю за оборотом наркотиков Доминиканской Республики изъяли партию кокаина весом более 195 кг. Груз с наркотиками обнаружили в одном из портов около столицы, города Санто-Доминго, он должен был быть отправлен в Пуэрто-Рико.

13 апреля недалеко от Канарских островов испанская полиция остановила рыбацкую лодку с 3 т кокаина, были задержаны пять человек, находившиеся на борту. Отмечалось, что розничная стоимость обнаруженного кокаина составила €72 млн ($77,80 млн), груз с наркотиками был спрятан в одном из топливных баков.