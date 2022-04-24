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В Доминикане изъяли партию кокаина весом 195 кг

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Партия кокаина весом более 195 кг была изъята сотрудниками Национального управления по контролю за оборотом наркотиков Доминиканской Республики. Об этом сообщается в субботу, 23 апреля, в заявлении ведомства.

Отмечается, что упаковки с кокаином были конфискованы в одном из портов около столицы, города Санто-Доминго. Груз с наркотиками должен был быть отправлен в Пуэрто-Рико.

Сейчас ищут причастных к организации наркотрафика.

Ранее, 17 апреля, недалеко от Канарских островов испанская полиция остановила рыбацкую лодку с 3 т кокаина, пять человек, находившиеся на борту, задержаны. Береговая охрана остановила судно, которое выглядело как рыболовное, в 550 км от испанского архипелага.

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