Пять человек задержаны за перевозку 3 тонн кокаина у Канарских островов

Недалеко от Канарских островов испанская полиция остановила рыбацкую лодку, с тремя тоннами кокаина, пять человек, находившиеся на борту, задержаны. Об этом сообщает в воскресенье, 17 апреля, Reuters со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что лодка была остановлена еще 13 апреля, но стало известно об этом только сейчас. Береговая охрана остановила судно, которое выглядело как рыболовное, в 300 морских милях от испанского архипелага.

«Когда мы поднялись на борт, заметили, что на рыбацкой лодке перевозилось значительное количество связок, обычно используемых для перевозки кокаина, поэтому пять членов экипажа лодки — четверо граждан Турции и гражданин Грузии — были немедленно арестованы», — отметил офицер испанской полиции.

В результате осмотра лодки полиция изъяла 2,9 тонны кокаина розничной стоимостью €72 млн ($77,80 млн), который был спрятан в одном из топливных баков.

Лодка была возвращена на Гран-Канарию накануне, в субботу, а пятеро задержанных были заключены под стражу в Лас-Пальмасе, добавили правоохранители.

В феврале телеканала Todo Noticias сообщил со ссылкой на министра безопасности провинции Буэнос-Айрес Серхио Берни, что как минимум 17 человек и еще 50 были доставлены в больницу из-за отравления кокаином в трех пригородах аргентинской столицы. По делу были задержаны 10 человек. Все жертвы приобрели наркотики у одного поставщика.