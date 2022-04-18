Прямой эфир
Экономика
Банк России возобновил возможность продавать наличную валюту в банках
Экономика
Рекламным площадкам могут снизить налог на прибыль
Мир
Румыния начала обсуждать с Израилем сотрудничество в сфере энергетики
Наука
SpaceX запустила ракету со спутником для нужд американской разведки
Мир
Зеленский допустил десятилетнее противостояние Украины и России
Мир
Украина запросила $50 млрд у МВФ и G7
Армия
Эксперт оценил угрозы Зеленского отказаться от переговоров с Россией
Мир
Большинство судов РФ сможет заходить в порты Бельгии вопреки запрету ЕС
Общество
У застрелившего сотрудника МЧС пенсионера изымали ружье 15 лет назад
Мир
Запреты на посещение лесов ввели в ряде районов Белоруссии
Политика
Глава Калининграда прокомментировал риск появления войск НАТО у города

Пять человек задержаны за перевозку 3 тонн кокаина у Канарских островов

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Недалеко от Канарских островов испанская полиция остановила рыбацкую лодку, с тремя тоннами кокаина, пять человек, находившиеся на борту, задержаны. Об этом сообщает в воскресенье, 17 апреля, Reuters со ссылкой на правоохранительные органы.

Работают по трафику: боевые действия на Украине перекрыли наркоканал
Что стоит за подорожанием «синтетики» на черном рынке в России

Уточняется, что лодка была остановлена еще 13 апреля, но стало известно об этом только сейчас. Береговая охрана остановила судно, которое выглядело как рыболовное, в 300 морских милях от испанского архипелага.

«Когда мы поднялись на борт, заметили, что на рыбацкой лодке перевозилось значительное количество связок, обычно используемых для перевозки кокаина, поэтому пять членов экипажа лодки — четверо граждан Турции и гражданин Грузии — были немедленно арестованы», — отметил офицер испанской полиции.

В результате осмотра лодки полиция изъяла 2,9 тонны кокаина розничной стоимостью €72 млн ($77,80 млн), который был спрятан в одном из топливных баков.

Лодка была возвращена на Гран-Канарию накануне, в субботу, а пятеро задержанных были заключены под стражу в Лас-Пальмасе, добавили правоохранители.

В феврале телеканала Todo Noticias сообщил со ссылкой на министра безопасности провинции Буэнос-Айрес Серхио Берни, что как минимум 17 человек и еще 50 были доставлены в больницу из-за отравления кокаином в трех пригородах аргентинской столицы. По делу были задержаны 10 человек. Все жертвы приобрели наркотики у одного поставщика.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022