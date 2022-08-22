В Иркутской области нашли пропавших в тайге мужчину с внуком

Были найдены мужчина с 14-летним внуком, которые пропали 19 августа в тайге в Иркутской области. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Нашлись дедушка с внуком, которых искали два дня в Братском районе. Вышли они в район залива Долоновка, там их нашли рыбаки», — заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Мать подростка обратилась в полицию и сообщила, что ее отец и несовершеннолетний сын 19 августа ушли в лес, прилегающий к садоводству и не вернулись. По словам женщины, ранее дедушка уже уходил за грибами в эту местность. Кроме того, 67-летний пенсионер ранее работал геологом и часто охотился.

Ранее, 20 августа, в Кемеровской области полицейские нашли пропавшего в тайге подростка. Была организована масштабная поисковая операция, но в первые дни она не принесла результатов. В субботу поисковая группа была увеличена, общая численность поисковиков составила более 60 человек. Подростка обнаружили в селе Чумай.