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В Кемеровской области полицейские нашли пропавшего в тайге подростка

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Фото: МВД РФ
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Полицейские нашли пропавшего в тайге подростка. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

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По информации ведомства, в четверг, 18 августа, женщина рассказала правоохранителям в Чебулинском муниципальном округе, что ее 16-летний сын вместе с родственниками находился на сборе шишек и потерялся.

Была организована масштабная поисковая операция, но в первые дни она не принесла результатов. В субботу поисковая группа была увеличена, общая численность поисковиков составила более 60 человек.

«Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Чебулинскому муниципальному округу во время проверки близлежащих населенных пунктов заметил подростка в селе Чумай. Несовершеннолетний пытался убежать, но был остановлен», — говорится в сообщении.

С юношей работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Как уточняется, по предварительным данным, он ушел от родственников после ссоры и не хотел возвращаться домой.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 29 июля сообщило, что в лесу региона пропала местная жительница и ее семеро детей. Семья гостила у бабушки в Нефтегорске. Возвращаясь, они выбрали маршрут, который не знали, в результате чего заблудились. Членов семьи обнаружили живыми в тот же день.

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