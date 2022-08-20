В Кемеровской области полицейские нашли пропавшего в тайге подростка

Полицейские нашли пропавшего в тайге подростка. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

По информации ведомства, в четверг, 18 августа, женщина рассказала правоохранителям в Чебулинском муниципальном округе, что ее 16-летний сын вместе с родственниками находился на сборе шишек и потерялся.

Была организована масштабная поисковая операция, но в первые дни она не принесла результатов. В субботу поисковая группа была увеличена, общая численность поисковиков составила более 60 человек.

«Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Чебулинскому муниципальному округу во время проверки близлежащих населенных пунктов заметил подростка в селе Чумай. Несовершеннолетний пытался убежать, но был остановлен», — говорится в сообщении.

С юношей работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Как уточняется, по предварительным данным, он ушел от родственников после ссоры и не хотел возвращаться домой.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 29 июля сообщило, что в лесу региона пропала местная жительница и ее семеро детей. Семья гостила у бабушки в Нефтегорске. Возвращаясь, они выбрали маршрут, который не знали, в результате чего заблудились. Членов семьи обнаружили живыми в тот же день.