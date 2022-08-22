Реклама
Прямой эфир
Экономика
Строительство малоэтажек хотят стимулировать льготами
Мир
Президент Австрии получил легкое сотрясение мозга в горном походе
Экономика
Несовершеннолетних самозанятых стало почти вдвое больше
Мир
Оппозиция Германии призвала запретить выдачу шенгенских виз россиянам
Мир
В Киеве депутатам рекомендовали неделю поработать удаленно
Мир
Bosch начал поиски покупателя для своих активов в России
Общество
Интернет-магазины предложили блокировать без суда за нелегальный товар
Мир
В Китае создадут искусственный дождь для спасения урожая от засухи
Мир
В Сан-Франциско шоколадный магазин обучит своих сотрудников кунг-фу
Мир
Рейтинг одобрения премьера Японии упал до 36%
Общество
Вильфанд спрогнозировал длительный бархатный сезон в России
Мир
Постпред РФ отверг попытки исказить смысл его заявлений по Украине

Диетолог назвала самые полезные напитки при проблемах с кишечником

Диетолог Брюнинг: кофе, томатный сок и смузи помогают при проблемах с кишечником
0
Фото: Global Look Press/MÃ¡Rcio Pannunzio
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Употребление правильных напитков с утра позволяет не только почувствовать заряд бодрости, но и сохранить здоровый кишечник. Как рассказала представитель Академии питания и диетологии Джен Брюнинг, люди обезвожены, когда просыпаются, поэтому питье утром играет ключевую роль в работе организма.

Злачное вместо: чем лучше всего перекусить без вреда для здоровья
Врачи рассказали, какие зерновые батончики не стоит покупать

В первую очередь Брюнинг советует всем начинать свой день с воды. Она позволяет запустить работу системы пищеварения, предотвратить проблемы со стулом.

«Обезвоживание может вызвать запор, потому что клетчатка нуждается в воде, чтобы выполнять свою работу. Питьевая вода утром — отличный способ начать день правильно для нашего кишечника и общего состояния здоровья», — рассказала Брюнинг порталу Eat This, Not That.

Врач также отнесла к числу полезных напитков кофе. Однако уточнила, что с ним не стоит переусердствовать — стоит ограничиться одной чашкой по утрам, чтобы ваш кишечник получил пользу без последствий для остального организма. Кофе стимулирует пищеварение, помогает очистить кишечник и положительно влияет на полезные бактерии. При этом специалисты рекомендуют не добавлять сахар и сливки в кофе.

Также врач посоветовала пить томатный сок и смузи.

Томатный сок содержит клетчатку, которая помогает запустить процесс пищеварения. А смузи можно пить с ягодами, семенами льна или чиа, в таком случае кишечник будет обогащен пробиотиками.

Ранее, 21 августа, врач-диетолог Ольга Перевалова рассказала о пользе пива для женщин. По ее словам, пиво может помочь легче перенести предменструальный синдром. В этот период цикла в организме происходит дисбаланс. А в составе напитка есть фитоэстрогены, которые способны стабилизировать уровень женских гормонов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022