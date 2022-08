Диетолог назвала самые полезные напитки при проблемах с кишечником

Употребление правильных напитков с утра позволяет не только почувствовать заряд бодрости, но и сохранить здоровый кишечник. Как рассказала представитель Академии питания и диетологии Джен Брюнинг, люди обезвожены, когда просыпаются, поэтому питье утром играет ключевую роль в работе организма.

В первую очередь Брюнинг советует всем начинать свой день с воды. Она позволяет запустить работу системы пищеварения, предотвратить проблемы со стулом.

«Обезвоживание может вызвать запор, потому что клетчатка нуждается в воде, чтобы выполнять свою работу. Питьевая вода утром — отличный способ начать день правильно для нашего кишечника и общего состояния здоровья», — рассказала Брюнинг порталу Eat This, Not That.

Врач также отнесла к числу полезных напитков кофе. Однако уточнила, что с ним не стоит переусердствовать — стоит ограничиться одной чашкой по утрам, чтобы ваш кишечник получил пользу без последствий для остального организма. Кофе стимулирует пищеварение, помогает очистить кишечник и положительно влияет на полезные бактерии. При этом специалисты рекомендуют не добавлять сахар и сливки в кофе.

Также врач посоветовала пить томатный сок и смузи.

Томатный сок содержит клетчатку, которая помогает запустить процесс пищеварения. А смузи можно пить с ягодами, семенами льна или чиа, в таком случае кишечник будет обогащен пробиотиками.

