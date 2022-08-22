Эксперт назвал причины сбоев в системе распознавания лиц на смартфонах

Даже самые продвинутые системы распознавания лиц на смартфонах могут ошибаться. О причинах подобных сбоев в понедельник, 22 августа, рассказал ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Как отметил эксперт в беседе с радио Sputnik, разные компании используют разные технологии. Так, Face ID на устройствах Apple запоминает, как выглядят отдельные зоны лица. Между тем гаджеты с операционной системой Android ориентируются на так называемые регионы: благодаря этому лицо распознается, даже если человек носит медицинскую маску.

При этом Муртазин объяснил, что при регулярном использовании смартфона изменения во внешности владельца фиксируются автоматически, однако после длинного перерыва — например, в два года и больше — может потребоваться повторная регистрация в системе.

Также ошибки в распознавании могут возникнуть после серьезного хирургического вмешательства. Кроме того, система может путать близнецов, близких родственников или просто людей с похожим строением лица.

При этом взломать современную систему безопасности с помощью фотографии владельца практически невозможно, поскольку многие смартфоны сейчас ориентированы на трехмерное изображение и фиксируют объемную модель лица.

Ранее, 17 августа, компания Apple заявила об уязвимости в операционных системах смартфонов iPhone и планшетов iPad. Проблему обнаружили в ядре и в движке для отображения веб-страниц WebKit. Используя эту лазейку, хакеры могли получить возможность запускать приложения от имени администратора и действовать от лица владельца, говорится в отчете.

В компании заверяют, что проблема уже устранена, а пользователям посоветовали обновить устройства до последних версий.